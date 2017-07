En una nueva edición de la Tribuna EFE-Casa de América, el ministro paraguayo comentó los cambios ocurridos en su país, su transformación política y su aportación al bloque del Mercosur, que busca concluir un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea este año.



Preguntado qué destacaría de su larga carrera política, que arrancó bajo la dictadura del general Stroessner, y si se arrepentía de algún episodio de su pasado, el canciller paraguayo destacó el haber podido participar "activamente" en la construcción de la democracia.



"Le diría que en el año 1985 hemos iniciado dentro del Partido Colorado un movimiento que se llamaba el Movimiento tradicionalista y era ya la disidencia del Gobierno del general Stroessner", explicó el canciller.



"En 1987, después de 16 años, yo me retiré por razones políticas de la cancillería y participé activamente en torno a él (el movimiento tradicionalista), y me tocó construir la democracia", continuó Loizaga.



Recordó que en 1989 fue convocado por el general Andrés Rodríguez "para estar al lado suyo, y era la bisagra entre el Parlamento, el Ejecutivo y sectores de la sociedad civil, de tal modo que pudiéramos hacer entender que este era realmente el inicio del proceso democrático".



Loizaga dijo recordar al general Rodríguez como "el padre de la democracia en Paraguay". "No hay otro. Hay sectores que no lo quieren reconocer, pero es así", recalcó.



Rodríguez fue, según el canciller, "el hombre que se comprometió y cumplió su palabra. Dijo: yo me voy en el 1993, nadie lo creía y se fue en 1993 con una palabra, diciendo: misión cumplida".



"Me siento feliz y orgulloso de ver hoy la democracia paraguaya en pleno funcionamiento", concluyó Loizaga.



Este martes el canciller paraguayo, de visita en España, fue condecorado por su homólogo español, Alfonso Dastis, con la Cruz de la Orden de Isabel La Católica, que reconoce a las personas que han contribuido a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de España con la comunidad internacional.



La condecoración ha sido criticada por partidos de izquierda y asociaciones de víctimas de la dictadura, que señalan que Loizaga "fue alto cargo del Gobierno del dictador Alfredo Stroessner".



El juez español Baltasar Garzón, quien ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, emitió el sábado pasado un comunicado en el que se mostraba "indignado" por la concesión de dicha distinción.



Para Garzón, "el hecho de que el Gobierno español otorgue esta condecoración a Loizaga es de una gravedad inusitada, sobre todo porque España se caracterizó por su lucha contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos en el ámbito de la Operación Cóndor, en la que se enmarcó la detención" de Pinochet a finales de la década de 1990.