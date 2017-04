Lluvia complicó en Caacupé

El partido entre Caacupé FBC y Olimpia de Itá quedó suspendido por causa de la intensa lluvia que cayó en la Villa Serrana.

El cotejo se jugó solo los primeros cuarenta y cinco minutos, en los que los iteños ganan 1-0 con gol de Fernando Melgarejo. El segundo tiempo se disputará hoy, a las 15.30.

Fuerte en su casa. Por María del Carmen Rodríguez. Cronista - FútbolAficionado.

Resistencia se impuso en casa a Ovetense 3-2 y se prende a la lucha por la punta.

Goles: 2’ y 32’ Julio Cane y 63’ Francisco Parra (R); 15’ Blas Coronel y 90’ Jorge Candia (O). Recaudación: G. 1.620.000 138 pagantes.

Resistencia: (3) J. López; C. López (75’ U. Bogado), F. Parra, A. Ayala y C. Vargas; C. Cáceres (17’ D. Rodríguez); O. Argüello, J. Cane y F. Martínez; J. Duarte (63’ M. Giménez) y J. Alfonzo. DT: Á. Martínez.

Ovetense: (2) J. Pedrozo; Ó. Giménez (63’ C. Pereira), R. Ledezma, J. Candia y R. Toledo; D. Rivero, L. Delvalle, B. Coronel (79’ D. Paredes) y L. Delvalle (61’ J. Montiel); R. Martínez y F. Ruiz. DT: Francisco Rivera.

Atrayente empate. Por Juan Galeano - Cronista FútbolAficionado.

En intensa lluvia en Ypané, Guaireña FC, cerca del final, empató 2-2 con Fulgencio Yegros, de Ñemby.

Goles: 26’ y 71’ Pedro Delvalle (FY); 33’ Diego Areco y 88’ Robert Díaz (G).

F. Yegros (2): H Almada; J. B Benítez (59’ J. Gauto), A. Ruiz Díaz, D. Riveros y S. Mendoza; P. Ayala, A. Olmedo, S. Rojas y J. Román (65’ J. Cáceres); P. Delvalle (77’ R. Sosa) y L. Farías. DT: R. Torresi.

Guaireña (2): C. Brítez; Ó. Benítez (73’ Ó. Cáceres), V. Vera, F. Martínez y H. Fleytas; R. Díaz, F. Venialgo, R. Sanabria y D. Areco (65’ A. Vera); A. Ojeda (58’ Á. Martínez) y B. Claridge. DT: R. García.