Llanista admite que la enmienda está muerta y buscarán mandarla al archivo

La Cámara de Diputados ya no cuenta con los votos necesarios para aprobar la enmienda, ratificó el diputado llanista Sergio Rojas, quien junto a sus demás colegas liberales y, en particular, de su equipo, votarían por la posición partidaria del no a la enmienda ya sobre hechos consumados, ya que el cartismo perdió el interés en la polémica figura.









