Acompañado de las principales figuras de Equipo Joven, como el senador Blas Llano y su líder, el gobernador Blas Lanzoni, Mateo Balmelli habló a sus adherentes que se convocaron en gran número frente a la sede partidaria y coparon incluso calles adyacentes al partido, diciéndoles que no hay otro camino que la unidad para tener posibilidad en las elecciones de 2018.

"Los 130 años de existencia del partido fueron 130 años de lucha por un liberalismo paraguayo para lograr la felicidad, el bienestar y el progreso de todos los paraguayos... Y porque nosotros los liberales somos la fuerza más importante de la oposición paraguaya, nosotros los liberales debemos de tener el vehículo de la unidad, recorriendo por el camino del fortalecimiento del Partido Liberal, para que el PLRA sea capaz de convocar a Fernando Lugo, Mario Ferreiro, al PMAS, a Patria Querida, al Encuentro Nacional y a otros tantos partidos en esta gran convocatoria para unirse en el 2018", dijo.

Aseguró que hay mucha gente pendiente de acompañar una propuesta diferente de los que creen que "la influencia, la prepotencia y el dinero de aquellos que creen que en el Paraguay se gana solamente elecciones comprando votos porque se tiene fortuna y porque se tiene mucho dinero", dijo.

incomodidad. El público multitudinario no tuvo acceso a los servicios del partido, que un día antes negó a los organizadores la posibilidad de acceder al predio. En estas circunstancias, los llanistas debieron improvisar, alquilando baños móviles y usando la electricidad de vecinos del partido, con conexión directa. El portazo por parte de Efraín Alegre, que hoy lleva a cabo en la Conmebol un acto oficial en conmemoración del aniversario partidario, profundizó aún más la división.

PROPUESTAS. Mateo expuso ante la multitud cinco propuestas de gobierno, entre las que destacó la reforma judicial. "Quiero una justicia que castigue a los delincuentes", dijo. Habló de la necesidad de una convención nacional constituyente y, por último, de establecer acciones para mejorar la economía y crear fuentes de trabajo para los jóvenes.





Lanzoni exhortó a Efraín a dejar de perder el tiempo

El gobernador del Departamento Central, Blas Lanzoni, exhortó en el acto, que compartió con dirigentes y simpatizantes del sector de la disidencia liberal, a que el presidente Efraín Alegre "no pierda más el tiempo" en mantener dividido al partido. Agregó que la necesidad de unidad es imperativa y que varios movimientos del partido, y no solo la disidencia, están dispuestos a luchar por ella. "Hay un reclamo que tienen que escuchar los líderes y hoy venimos aquí frente al Partido Liberal Radical Auténtico a decirle al presidente Efraín Alegre que no pierda más tiempo y que empiece a trabajar por la unidad que tanto reclama el pueblo liberal a lo largo y ancho de la República del Paraguay", expresó ante sus correligionarios de cuyas manos colgaban banderines con la palabra "unidad". Expresó que hay muchos motivos por los cuales el PLRA debe volver a ser poder, en particular para erradicar el exilio económico, que afecta a compatriotas por no encontrar trabajo en su país. Agradeció a su vez a aquellos dirigentes que sin ser de su equipo expresan la necesidad de diálogo para 2018.