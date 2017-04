Llanismo se repliega y ahora habla de dar vuelta la página

“Se acabó, borrón y cuenta nueva, damos una vuelta de página y hoy tenemos una nueva realidad. No existe reelección para nosotros”, expresó al medio radial.

El llanismo, pese a que la mayoría de sus senadores están imposibilitados para las internas transitoriamente, pondrá toda su fuerza para ocupar cargos electivos, aseguró.

En torno a las posibilidades de la oposición para el 2018, Lanzoni se mostró convencido de que una gran concertación sigue siendo la mejor opción, pese a que el PLRA había elegido en convención la alianza. Ve necesario además recomponer las relaciones internas en el PLRA, retomando el diálogo con Alegre.

“Si el PLRA no se une, no hay el mínimo indicio de que podamos tener un proyecto en serio que pueda pelear por la presidencia de la República”, indicó.

Vaticinó que el PLRA puede contar en una mesa de diálogo tanto con el senador Fernando Lugo como con el intendente asunceno Mario Ferreiro.

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, cuestionó el recurso utilizado por su correligionario para expresar la necesidad de un pronto diálogo, olvidando el pasado.

Dijo que la enmienda trajo como consecuencia la muerte.

“Borrón y cuenta nueva es lo que no vamos a hacer. Es la vieja política de que ahora nos juntamos todos y no ha pasado nada. Aquí hubo muerte, hay muchas víctimas”, dijo y alentó al diálogo, pero no por sobre la impunidad del asesinato de Rodrigo Quintana, ni la grave herida al diputado Édgar Acosta.

Instó a que la Fiscalía haga su trabajo, se desmarque del Gobierno y busque a los verdaderos culpables y no solamente impute a los jóvenes que “actuaron en defensa de la democracia”.

“La unidad interna se dará en la institucionalidad y en la responsabilidad y cada uno responderá por sus acciones. En las internas del 17 de diciembre se va a dejar decidir a la gente, sin dejar de lado al Tribunal de Conducta y la convención” añadió Alegre.

Por último, dijo que en los próximos días se harán los primeros contactos para el acercamiento a la oposición.