Liquidan un banco de capital brasileño en Panamá mencionado en la trama "Lava Jato"

Panamá, 12 abr (EFE).- La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó hoy que ordenó la liquidación forzosa de FPB Bank, de capital brasileño, recientemente intervenido dentro de las investigaciones por la trama de corrupción conocida como "Lava Jato".

El regulador indicó en un comunicado que se adoptó esta medida ya que las condiciones que llevaron a la toma de control administrativo y operativo de FPB Bank, Inc., "no se han subsanado, por ende no existen condiciones que propicien una reorganización del Banco".