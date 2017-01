"Queremos que les quede bien claro, aquellos parlamentarios que apoyen la posibilidad de reelección de Cartes con el tema de la enmienda, recibirán su castigo y no podrán ser candidatos por el PLRA en el 2018. El Directorio y la Convención se encargarán de hacer respetar al partido y sobre todo a la Constitución Nacional", afirmó el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El liberales advirtió que "quienes voten por la reelección de Cartes podrán elegir a qué partido ir, podrán candidatarse por el Frente Guasu, por Tekojoja, por el partido que quieran pero no por el PLRA. El PLRA en el 2018 presentará como candidatos a aquellos que defiendan la institucionalidad, la democracia y la Constitución, no permitirá candidatos que violen la Constitución. No presentaremos en nuestras listas a los candidatos que violen la Constitución, que sean responsables de una nueva dictadura en el Paraguay con sus votos en el Congreso en representación del PLRA".

Marcha y sesión del Directorio

El viernes 3 de febrero, el PLRA organiza una gran marcha en recordación a un aniversario más de la caída de la dictadura acaecida en 1989. "Vamos a marchar para que nunca más haya dictadura en el Paraguay, y no permitiremos la vuelta de tiempos oscuros para la Patria, dictadura nunca más", dijo Alegre.

Igualmente en esa fecha sesionará el Directorio del PLRA para tratar varios temas, entre ellos ratificar que un liberal encabece la chapa para el 2018, en una gran alianza.