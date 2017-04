Lezcano mantiene su postura

El delantero paraguayo Darío Lezcano, en diálogo con radio Monumental 1080 AM, manifestó que mantiene su postura de no volver a la Selección Paraguaya.

“Quiero aclarar que no hablé con Torales, yo estoy firme en mi decisión, capaz y me apuré con lo que dije, pero no voy a cambiar eso”, manifestó el delantero del Ingolstadt alemán, a lo que agregó: “Yo nunca renuncié a la Selección, eso quiero dejar en claro, el problema es con Francisco Arce, que me faltó el respeto”.