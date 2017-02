Leonardo DiCaprio y Alicia Vikander, entre los presentadores de los Óscar

DiCaprio se hizo con el Óscar como mejor actor por "The Revenant" y anteriormente fue nominado por "The Wolf of Wall Street" (2013), "The Aviator" (2004) y "What's Eating Gilbert Grape" (1993).

Larson, que tiene en cartera cintas como "Captain Marvel", "Kong: Skull Island", "The Glass Castle" y "Unicorn Store", logró el Óscar a la mejor actriz por "Room".

Por su parte, Rylance se alzó con el Óscar al mejor actor de reparto por "Bridge of Spies" y aparecerá próximamente en "Dunkirk", de Christopher Nolan, y "Ready Player One", de nuevo junto a Steven Spielberg.

Vikander triunfó como mejor actriz de reparto por "The Danish Girl" y prepara la nueva versión de "Tomb Raider", un papel popularizado por Angelina Jolie.

La 89 edición de los Óscar se celebrará el 26 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood. El maestro de ceremonias será el humorista Jimmy Kimmel.