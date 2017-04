Leite dice que la DNA debe reforzar control del contrabando

“No se nombró a nadie más en esa unidad. Es una decisión que no se tomó. Creo que ha habido avances, pero hay oleadas. Vos no podés saber nunca en qué momento Brasil va a tener un desbalance como el que tiene ahora, y como es tan grande su economía de repente puede cambiar la situación y eso no quiere decir que los controles tienen que aflojarse”, apuntó Leite.

Consideró que, probablemente, lo que se debería hacer es lo que el presidente Horacio Cartes planteó de nuevo y que es reforzar los controles. “Hay muy pocos puntos de entrada. Esos puntos se encuentran controlados básicamente por la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces hay que pedirle nuevamente a Aduanas que extreme una vez más los recursos”, enfatizó.

ETIQUETA. Puntualizó que en el caso del MIC, sigue trabajando en los controles de los puntos de venta.

“El ministerio no es el encargado de la lucha contra el contrabando. El Código Aduanero dice que la zona primaria y la zona secundaria, que es la calle, le corresponden a Aduanas. Entonces, el MIC está contribuyendo en identificar mercaderías de contrabando por el etiquetado”, recalcó.

Sobre el punto, dijo que la tarea de fiscalización genera fricciones con los comerciantes, a quienes piden que tengan consideración y entiendan que es ilegal vender mercaderías de contrabando.

Leite dijo que siempre defendieron las industrias locales ante el ingreso de productos desde la Argentina o el Brasil.

“Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en el MIC, donde no se ha bajado nunca la guardia y si uno mira las multas por etiquetado verá que siguen creciendo”, remarcó.

Finalmente, apuntó que en el caso del ingreso ilegal de pollos van a redoblar esfuerzos para frenarlo.