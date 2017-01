Leite defiende su derecho de firmar la planilla pro enmienda

El ministro de Industria, Gustavo Leite, defendió una vez más la implementación de planillas pro enmienda que llevaron a cabo los funcionarios de su cartera, y sostuvo que los ministros del Ejecutivo firmaron las mismas como cualquier ciudadano.

“Todos los ministros tenemos derecho a firmar las planillas como cualquier ciudadano; no le veo nada de malo; es más, yo fui el primero en firmar. Siempre y cuando respetando la ley, y se hizo afuera del local del ministerio, no veo por qué el ministro Rojas (Interior) no lo pueda hacer”, expresó, al justificar la decisión de su colega encargado de velar por la seguridad del país haciendo política partidaria.