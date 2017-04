Lasso califica de "show" el recuento parcial de votos y confirma que no acudirá

Quito, 14 abr (EFE).- El candidato opositor en las presidenciales ecuatorianas del pasado 2 de abril por el movimiento Creando Oportunidades (CREO, centroderecha), Guillermo Lasso, calificó hoy de "show" el recuento parcial de votos programado para el próximo martes y confirmó que no acudirá.

"No podemos prestarnos a esa farsa dispuesta para el próximo martes. No podemos hacer el juego a una estrategia que busca engañar a los ciudadanos. No asistiremos a ese show correísta (por el presidente de Ecuador, Rafael Correa) que busca burlarse de los votantes", anunció Lasso en un comunicado en su cuenta de Twitter.