Las tendencias para copiar en Coachella

caron tendencia en el icónico festival de música alternativa Coachella, que celebró su primer fin de semana en la ciudad californiana de Indio, al este de Los Ángeles, Estados Unidos. En el encuentro, que reunió en el escenario a Lady Gaga, Radiohead, The XX y Empire of the Sun, entre otras destacadas bandas, asistieron personalidades de la pasarela y la moda, quienes derrocharon estilo. La prenda que conquistó los flashes fue sin duda el short de jeans. Además se vio un gran protagonismo de los crop top como reminiscencia de los 60’ y 70’. En esta misma línea vintage se vieron faldas de cintura alta, capas estampadas, vestidos con estampas y blusas de crochet, combinadas con botas de caño corto con o sin cordones. Las fiestas en el marco del festival también permitieron lucir atuendos más formales como enterizos y vestidos de cóctel.