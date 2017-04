“Las recomendaciones son vinculantes y obligatorias”, afirma Enrique García

García resaltó además que no se buscó en ningún momento blanquear el proceso. “Estoy orgulloso y satisfecho de nuestra gente y del trabajo que hacemos, no le blanqueamos a nadie ni nos vengamos de nadie, pero tampoco queremos ser instrumentos de nadie, utilizados por nadie para hacer cosas distintas a lo que es la misión constitucional de la institución”, agregó.

Continuó: “Lo mejor que le puede pasar al proyecto es que se cancele. En el acto pueden cambiar la ley, que es confusa, y definir si van a hacer o no la precalificación. Lo que falta es una regla más clara. La norma debe ser más específica, más fina. Cuando se abre una norma general, que dice mucho y no dice nada, no es bueno para nadie, no es bueno para la seguridad jurídica”, aseveró.

En la APP del Aeropuerto la pugna continúa entre Sacyr-Agunsa y Vinci Airports-Talavera & Ortellado. Pero la virtual ganadora, que es Sacyr, tiene varios antecedentes de incumplimiento y problemas judiciales en diferentes países.

Sacyr planteó abonar al Estado paraguayo el 32,06% de los ingresos brutos que genere el Silvio Pettirossi en un año, durante los 30 años del contrato de concesión. Vinci, por su parte, ofertó un insignificante canon de 1,02%.