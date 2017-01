Las duras críticas a Trump monopolizan los premios del Sindicato de Actores

Trump firmó el viernes un polémico decreto que suspende la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia.

Esta disposición, que provocó numerosas protestas en todo el país sobre todo en los aeropuertos, fue parcialmente bloqueada por una jueza federal el sábado en respuesta a una demanda de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).

"Estamos en una época muy delicada en el mundo y en nuestro país y las cosas son intolerables, escalofriantes y requieren acción", señaló Emma Stone ("La La Land"), que se mostró "muy agradecida" por ser parte de un grupo de gente, los actores, que "se preocupan" por la sociedad.

Por su parte, la actriz Taraji P. Henson ("Hidden Figures") dijo que esta película trata sobre "la unidad" y lo que sucede cuando "se dejan de lado las diferencias".

"Cuando nos juntamos todos como raza humana, nosotros ganamos y el amor gana siempre", afirmó.

Uno de los grandes momentos de la noche fue el apasionado discurso de David Harbour ("Stranger Things") en defensa de los débiles.

"Rechazaremos a los abusones, acogeremos a los bichos raros y los marginados, a los que no tienen casa. Superaremos las mentiras, cazaremos monstruos", gritó Harbour con muchísima energía.

"Y cuando estemos confundidos entre la hipocresía y la violencia eventual de ciertos individuos e instituciones, nosotros, como el jefe Jim Hopper (su personaje en "Stranger Things"), golpearemos a quienes intenten destruir a los débiles, los privados de derechos y los marginados", dijo en el discurso más ovacionado de la velada.

Sarah Paulson ("The People v. O. J. Simpson") pidió a la sociedad que done fondos a ACLU, mientras que Julia Louis-Dreyfus ("Veep") subrayó que es hija de un inmigrante.

"Mi padre huyó de la persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis. Soy una patriota estadounidense y amo este país. Pero porque amo este país, estoy horrorizada por sus manchas y este veto a los inmigrantes es una mancha y es antiestadounidense", dijo Louis-Dreyfus.

"Lo que he aprendido en 'Moonlight' es lo que sucede cuando perseguimos a gente", dijo Mahershala Ali, quien subrayó su condición de musulmán e instó a que ante "las minucias" que diferencian a las personas se acepte lo que hace "único" a cada uno.

Como maestro de ceremonias, Ashton Kutcher dio la bienvenida a los asistentes y a "todos los que están en los aeropuertos" que, dijo, pertenecen a su idea de lo que es EE.UU.

"Sois parte del tejido de lo que somos, os queremos y os damos la bienvenida", afirmó.

Con dos reconocimientos cada una, la cinta "Fences" y la serie "The Crown" salieron como las más laureadas de unos premios SAG muy repartidos.

Denzel Washington ("Fences") fue reconocido como mejor actor de una película y Emma Stone ("La La Land") como mejor actriz, mientras que "Hidden Figures" se llevó el cotizado premio al mejor reparto.

Mahershala Ali ("Moonlight") y Viola Davis ("Fences") se hicieron con las estatuillas de mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente.

En los apartados de serie cómica, Julia Louis-Dreyfus ("Veep") ganó el galardón a la mejor actriz, William H. Macy ("Shameless") se llevó el premio al mejor actor y "Orange Is The New Black" recibió la estatuilla al mejor elenco.

La serie dramática "The Crown" hizo doblete con los premios a la mejor actriz para Claire Foy y mejor actor para John Lithgow, mientras que "Stranger Things" obtuvo el galardón al mejor reparto.

Sarah Paulson ("The People v. O.J. Simpson") fue la vencedora de actriz de una miniserie, en tanto que Bryan Cranston ("All the Way") fue el triunfador en la variante masculina.

Por último, la actriz Lily Tomlin recibió el premio honorífico en reconocimiento a su carrera.