Mediante una muy cuestionada actuación policial, fue llevado preso por seis horas a la Comisaría 14.ª para luego, sin saber por qué, ser trasladado a la Agrupación Especializada, muy cerca de Jarvis Chimenes Pavão (42), más conocido en su país (Brasil) como "El Barón de la Droga".





Según relató el chico a ULTIMAHORA.COM, al llegar a la Agrupación le amenazaron con golpearlo y le despojaron de todo lo que tenía consigo, incluyendo su Constitución Nacional. Lo tuvieron más de 15 horas completamente incomunicado y lo liberaron solo a causa de la presión de su familia.





"Era un choque de sentimientos para mí, además no había comido nada. Frente a mí, Payo estaba con la costilla rota y nadie lo asistía, yo intentaba socorrerlo. Por estar detenido perdí la posibilidad de ir de intercambio a Estados Unidos ya que no pude rendir un examen para acceder a una beca", explicó.





El adolescente aún no terminó el colegio. Siempre participó en manifestaciones debido a que está seguro de que como joven "tiene que luchar por un futuro mejor para este país".





"Me fui a la manifestación por un compromiso cívico. Siempre participé en marchas. Tenía un compromiso ya que lo que pide Payo es válido, capaz la forma no sea del todo correcta, pero el motivo de su lucha es real y elocuente", comentó.





Su objetivo, tras terminar los estudios en el colegio, es ir a otro país para estudiar. ¿Por qué?, porque considera que la educación en el Paraguay es mediocre y los políticos no tienen intención de modificar esta realidad.





"Al ser detenido sentí una injusticia tremenda porque no le agredí a nadie e igual me fui preso. En ningún momento fui comunicado sobre el motivo de mi arresto. Me dejaron libre después de mucha presión", confesó.





EL CASO. Este domingo Cubas citó a la ciudadanía a las 16.00 para realizar un "rally de grafitis". Minutos después, con un grupo de personas, Payo y otros pintaron camionetas y la casa del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.





Por el hecho, siete personas quedaron detenidas, entre ellos un menor, por perturbación a la paz pública, lesión grave, resistencia y daño al interés común. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.