La Premier League cada vez más se tiñe de blue

Luego, con un doblete de Diego Costa, el Chelsea liquidó el partido, pese a que el Southampton descontó en tiempo de descuento con tanto de Ryan Bertrand.

Chelsea lidera con 78 puntos, seguido por Tottenham con 71. Hoy juegan, a las 14.45, Arsenal vs. Leicester y Middlesbrough vs. Sunderland y a las 15.00, Crystal Palace vs. Tottenham.