La Policía francesa investiga si Fillon ha devuelto sus trajes de lujo

La noticia sobre esos trajes elitistas saltó a mediados de marzo y llevó a los jueces que investigan la presunta malversación de fondos de Fillon a extender las pesquisas a esa ropa para determinar si su regalo constituye un delito de conflicto de intereses.

El pasado día 23, Fillon afirmó que se había equivocado al aceptarlos y que los había devuelto.

Bourgi, amigo de Fillon desde hace años y conocido por sus vínculos con Gobiernos africanos, le sufragó dos trajes a finales de 2016 y otro en 2014.

En dos de ellos, según los medios, aparece la mención "Made in Holland" y no "Made in France", como podría esperarse de una ropa hecha a medida. En los mismos tampoco estaría la etiqueta con la que esa casa graba sus creaciones.

Estas nuevas revelaciones aparecen a ocho días de la primera vuelta de las presidenciales, en las que la campaña de Fillon se ha visto empañada desde que saltara a finales de enero la atribución de empleos supuestamente falsos a su mujer y dos de sus hijos, por la que ha sido imputado.

Bourgi señaló ayer en también en Médiapart que fue sometido a "presiones políticas" por parte del candidato y de su entorno para que guardara silencio. "Al menos eso es lo que intentaron", concluyó el abogado, que señaló haberse desplazado a Beirut para escapar de la atención mediática.