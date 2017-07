La plata no decidirá comicios, según Abdo

Tras asegurar que vencerá “a Cartes y a su soberbia”, Marito remarcó que estas elecciones no serán decididas por quienes tienen más recursos, sino por la gente que está cansada de dirigentes acomodados.

Admitió que se enfrentará a un adversario con muchísimos recursos, pero también se jactó de que la disidencia también tiene plata para competir. “Yo también tengo para mis caprichos”, dijo y remarcó que además de la plata cuenta con el apoyo del pueblo, de la gente decepcionada de este Gobierno. “Ellos (los cartistas) tienen la plata pero el pueblo va a decidir esta vez y no la plata”, añadió.

Hizo un llamado a los funcionarios públicos y a los colorados enojados a castigar con su voto a quienes les decepcionaron y a premiar a quienes prometer devolverles su dignidad.

“El pueblo sabe lo que quiere, el pueblo está cansado de dirigentes que se acomodan, que no tienen la libertad ni la valentía ni el coraje de salir a enfrentar y a agrietar estos muros que se han construido y que han impedido que el pueblo recupere su dignidad y tenga autoridades que nazcan del pueblo”, subrayó.

Marito fue a Amambay acompañado de su precandidato a vicepresidente, el diputado Hugo Velázquez y varios senadores que son referentes de la disidencia colorada.

En otro pasaje de su discurso, subrayó que está en contra de las listas bloqueadas y que el pueblo debe tener la oportunidad de elegir libremente y no a través de lista sábana. Recordó que él había llegado al Senado gracias a una lista propia dentro de la ANR. “La gente me decía no vas a ser senador porque no tenés estructura ni el apoyo de los grandes dirigentes y me convertí en el senador más joven de la ANR”, remarcó.