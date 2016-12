La oración de Cristo. Nuestra oración

Santa Teresa se hace eco de las palabras de un «gran letrado», para quien «las almas que no tienen oración son como un cuerpo con “perlesía” o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar». La oración es necesaria para querer más y más al Señor, para no separarnos jamás de él; sin ella el alma cae en la tibieza, pierde la alegría y las fuerzas para hacer el bien.

Solía decir el Santo Cura de Ars que todos los males que muchas veces nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. Formulemos nosotros el propósito de dirigirnos con amor y confianza a Dios a través de la oración mental, de las oraciones vocales y de esas breves fórmulas, las jaculatorias, y tendremos la alegría de vivir la vida junto a nuestro Padre Dios, que es el único lugar en el que merece la pena ser vivida.

En una homilía, el papa Francisco dijo: ...“El Evangelio de hoy muestra una multitud de gente que va a escuchar a Jesús y hay muchas personas enfermas que tratan de tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Nuestra fe, la fe en el Señor resucitado es aquello que vence al mundo. Vayamos hacia él y dejémonos, como estos enfermos, tocar por él, por su fuerza, porque él está en carne y hueso, no es una idea espiritual que flota... Él está vivo. Y está resucitado. Y así ha vencido al mundo. Que el Señor nos conceda la gracia de entender y vivir estas cosas”.

(Frases extractadas del libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal y http://es.catholic.net/imprimir.php?id=49082).