La oposición busca manejar los tiempos para frenar enmienda

El senador del PLRA Carlos Amarilla manifestó que si el oficialismo logra obtener en el Senado, en este periodo de receso parlamentario, los 23 votos que se necesitan, los disidentes y opositores debatirán “sin cansancio” el proyecto de enmienda que solo podría ingresar al Congreso Nacional por un decreto presidencial, cuya sesión deberá ser convocada de manera urgente en 48 horas.

“Nosotros estamos en alerta máxima en caso de una convocatoria que solo puede entrar por el Ejecutivo. Estamos todos así. Si se da el debate, será bienvenido, y es importante que podamos tener la capacidad de controlar el desarrollo del mismo. Si se da la sesión extraordinaria, vamos a debatir mínimamente 72 horas”, señaló el legislador.

Al ser consultado sobre el pedido de cierre de debate, para luego realizar la votación pertinente, respondió que para ello se necesitan votos que ninguna de las dos partes tienen.

“Estamos preparados. Hay senadores que ya suspendieron inclusive su viaje a Taiwán entre el 14 y 22 de enero.

Los intentos. El proyecto de enmienda, por el cual se apunta a la reelección, había sido presentado en el Senado el 25 de agosto. El documento quedó rechazado.

Tras este golpe fuerte para el oficialismo, en Diputados se decidió archivar otra propuesta que pretendía los mismos fines en noviembre pasado.

Una de las trabajas del oficialismo es que el artículo 290 de la Constitución indica que el proyecto de enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la cámara de origen. “Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría necesaria para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año”, dice el texto. Es decir, la enmienda no se puede tratar hasta el 25 de agosto de 2017.