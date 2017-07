“La operación es segura, pero falta debate más amplio”

Sin embargo, mencionó que amerita un debate más amplio el rol de la entidad previsional, puesto que se debe analizar si se busca que el dinero de IPS sea la palanca de desarrollo del país o solamente se busque colocarlo en forma segura, para lo cual es más seguro incluso colocar los recursos en el exterior, en bonos del Tesoro estadounidense.

Es una colocación rentable, pero no cumple con el rol de desarrollo, porque está financiando a una empresa que no tiene problemas de financiamiento, que acciona en mercados internacionales, enfatizó Acosta Garbarino. No obstante, tampoco se le puede pedir al IPS que emprenda iniciativas de desarrollo y ponga en riesgo el dinero de los asegurados, aclaró.

“Hace falta una discusión, una visión más amplia. Es muy difícil poder colocar en Paraguay de forma más segura que prestarle a Tigo y con garantía del BID. Lo que sí, es un tema para debatir el rol que cumple el sistema previsional en el desarrollo del Paraguay. Ellos (IPS) manejan muchos recursos, pero tampoco queremos que se le exponga a riesgos al sistema previsional. Pero eso no tiene que decidir el IPS, sino la sociedad paraguaya. Requerimos una reforma en el sistema jubilatorio, una superintendencia, la unificación de las diferentes cajas. Hay un montón de sistemas, sin ninguna conexión entre sí”, concluyó.