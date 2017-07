La Noche de Comedia brindó diversión de la mano de LG, en el stand de Tigo

El pasado miércoles 19, la marca LG deleitó a todos los presentes con un show de stand up, con la presencia de Diego Santa Cruz, Juanse Buzó y Gabo Poggi. El encuentro se realizó en el espacio de Tigo en la Expo de Mariano Roque Alonso.

Siguiendo la consigna LG Life Good when you play more, LG Paraguay apuesta a brindar a sus clientes las mejores experiencias, esta vez en la Expo Feria 2017. Con un evento exclusivo se llevó a cabo La Noche LG con un show de stand up a pura risa y diversión con la peculiar simpatía de los artistas, que conquistaron al público presente. Además, durante toda la jornada los clientes de Tigo pudieron participar de interesantes actividades donde se llevaron increíbles premios, como smartphones, auriculares, speakers y muchos más.