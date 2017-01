"La La Land" se lleva el Globo de Oro a mejor película de comedia o musical

Los Ángeles (EE.UU.), 8 ene (EFE).- "La La Land", del joven Damien Chazelle, de 31 años, se llevó hoy el Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical en la 74 edición de esos premios.

La cinta, con siete trofeos de siete nominaciones, se convierte así en la más galardonada de la historia en los Globos de Oro, superando los seis premios de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975).