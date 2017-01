"La La Land", gran favorita de los Bafta británicos con once nominaciones

En el apartado de mejor director, aspiran al Bafta Damien Chazelle, por "La La Land"; Loach, con "I, Daniel Blake"; Denis Villeneuve, por "Arrival"; Kenneth Lonergan, con "Manchester By The Sea" y Tom Ford, por la producción "Nocturnal Animals".

Los aspirantes al galardón de mejor actor son Ryan Gosling, por "La La Land"; Casey Affleck, por "Manchester By The Sea", Jake Gyllenhaal, por "Nocturnal Animals"; Andrew Garfield, por "Hacksaw Ridge"; y Viggo Mortensen, por su papel en "Captain Fantastic".

Las candidatas a mejor actriz en la 70ª edición de los Bafta son Emma Stone, por "La La Land"; Amy Adams, por "Arrival"; Emily Blunt, por su interpretación en "The Girl on The Train"; la protagonista de "Jackie", Natalie Portman, y Meryl Streep, por "Florence Foster Jenkins".

Optan a mejor película británica "I, Daniel Blake"; "Fantastic Beasts and Where to Find Them", dirigida por David Yates con guión de la escritora JK Rowling, "Notes on Blindness", de James Spinney y Peter Middleton; "American Honey", de Andrea Arnold; "Denial", dirigida por Mick Jackson; y "Under The Shadow", de Babak Anvari.

Los premios Bafta, que concede la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas y son considerados la antesala de los Oscar de Hollywwod, se concederán el próximo 12 de febrero en una ceremonia en Londres presentada por el actor Stephen Fry.