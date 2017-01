Es una de la empresas que más ganancias tiene en el mundo. Lo cual es bueno porque tratándose de un tema de tanta importancia como la salud toda la investigación que se realice para curar las enfermedades es de alabar.

Sin embargo, existen enfermedades olvidadas en la industria farmacéutica. No porque no las conozcamos sino porque ahora son enfermedades de los empobrecidos del mundo y eso no interesa a las grandes empresas farmacéuticas porque sus enfermos no tendrían plata para pagar las medicinas que las curan.