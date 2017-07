La importancia de la pandorga

Luis Bareiro

Un internauta me increpó porque anuncié en la radio que me tomaba unos días de vacaciones, y que durante ese breve pero necesario recreo no pensaba prestarle la menor atención al culebrón político ni a las horrorosas crónicas policiales, que desde el lunes mi única preocupación será intentar hacer volar una pandorga con mis hijas sin provocar un apagón en la ciudad.