La idea es seguir con el mismo juego

“Cambiar el estilo de juego me parece que no es conveniente por el poco tiempo de trabajo que tenemos, los jugadores tienen un perfil, un estilo de juego que le ha ido muy bien”, mencionó Gavilán a Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM.

Respecto al rendimiento en el test ante los danzarines, el técnico mencionó: “En gran parte me gustó el funcionamiento del equipo, comenzamos dubitativos, nos hicieron un gol y después comenzamos a asentarnos y hacer nuestro juego y nos salió bien dentro del partido”.

Capiatá afrontará su último amistoso frente a Olimpia, el martes desde las 17.00, en el Erico Galeano, preparando el juego del lunes 23 por la primera fase de la Copa Libertadores de América ante el Deportivo Táchira de Venezuela, a las 19.15.