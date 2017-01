La familia Kardashian está de vacaciones en el Pacífico de Costa Rica

Según la prensa local, la familia se hospeda en una mansión en el Golfo de Papagayo, una zona turística caracterizada por las bellas playas y paisajes.

Los informes indican que en Costa Rica se encuentran Kendall, Kylie, Khloe, Kourtney, Scott, Kim, Kris y su novio, Corey Gamble, así como los niños de la familia.

No hicieron el viaje Rob Kardashian, Blac Chyna, Caitlyn Jenner y el rapero Kanye West, esposo de Kim.

La famosa familia de la farándula estadounidense estará en Costa Rica hasta el próximo lunes y grabará un episodio de su programa de televisión "Keeping up with the Kardashians".