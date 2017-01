La exportación de gas boliviano a Brasil cae a menos de la mitad

El mes pasado, el promedio de envíos del carburante al mercado brasileño fue de 18,71 millones de metros cúbicos, según la web del ministerio boliviano de Hidrocarburos.

La entrega de gas a Brasil alcanzó un máximo de 28,26 millones de metros cúbicos el 15 de diciembre, pero a partir de la segunda quincena de ese mes comenzó a descender, hasta llegar a un mínimo de 12,24 millones el día 28 y a los 12,2 millones el 9 de enero.

El contrato de venta de gas de Bolivia con Brasil fue firmado en 1996 y entró en vigor en 1999 por un período de 20 años.

El acuerdo prevé la exportación de un volumen de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural por el gasoducto que llega al estado brasileño de Sao Paulo, a un coste que se calcula trimestralmente en función del precio internacional del petróleo.

Por una cláusula llamada "take or pay" (tómelo o páguelo), Brasil debe pagar al menos por 24 millones de metros cúbicos diarios de gas aunque no consuma ese total.

En declaraciones a Efe, el exministro boliviano de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló hoy que el descenso de la demanda brasileña se debe principalmente a la temporada de lluvias que permite a ese país privilegiar la generación de electricidad con agua y no con gas.

Según la exautoridad, los problemas económicos registrados en Brasil también derivaron en una menor demanda de energía eléctrica y gas natural por parte de industrias y comercios.

El menor volumen exportado a Brasil tiene repercusiones en los ingresos del Estado boliviano y eso está causado ahora reclamos de parte de las regiones que deben recibir esos fondos.

El exministro resaltó la importancia de cerrar este año la negociación de nuevos contratos para vender gas al mercado brasileño a través de Petrobras o de empresas privadas, como lo ha anticipado el Ejecutivo boliviano.