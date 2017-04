La Eurocámara vuelve a pedir la liberación de los presos políticos y elecciones a Maduro

Los grandes grupos políticos reclamaron una nueva toma de posición después de que el 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela retirase las competencias a la Asamblea Nacional, para revocar esa decisión dos días después.

La resolución, en la que los eurodiputados mostraron "seria preocupación" por "el grave deterioro de la democracia, los derechos humanos y socioeconómicos, en un clima de creciente inestabilidad política y social", fue respaldada por los populares, socialdemócratas, reformistas y liberales del PE.

Asimismo, en la línea de las últimas resoluciones sobre Venezuela, reclamaron a Maduro "la liberación incondicional de los prisioneros políticos", acción que consideraron necesaria para garantizar "una solución pacífica y duradera" en el país.

Igualmente, condenaron la "brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas, y de grupos armados, contra los manifestantes pacíficos" en las concentraciones de las últimas semanas, en las que han muerto más de 20 personas, hechos que reclamaron sean investigados.

A la votación de la resolución por la Eurocámara acudió el diputado opositor venezolano de Voluntad Popular Lester Toledo, que dijo que los manifestantes pacíficos de Venezuela están muy pendientes del mensaje lanzado desde Bruselas.

"He venido representando a Voluntad Popular. Veníamos pidiendo una resolución que reflejara la realidad en Venezuela. Estamos en un momento que no admite medias tintas. Hay que escoger entre los que están al lado del pueblo y la democracia y los derechos humanos o del lado de la dictadura", señaló Toledo.

En esta línea, añadió que con el gesto de hoy del Parlamento Europea "los venezolanos pueden darse cuenta de que no están solos".

La mayoría de eurodiputados españoles votó a favor de la resolución, a excepción de Izquierda Unida, que votó en contra, y las abstenciones de los miembros de Podemos, Bildu, ICV, Equo y ERC.

IU justificó su voto negativo a la resolución al considerar que "no cumple con la finalidad que debería cumplir, la del diálogo y la resolución pacífica de conflictos", señaló el eurodiputado Javier Couso.

Toledo habló acerca de la abstención que eligieron hoy los eurodiputados del partidos español Podemos (izquierda) y, a este respecto, dijo a Efe que a su parecer responde "no a un tema ideológico, sino económico. A estos señores les tiene comprados el régimen de Maduro".

"Lo digo con responsabilidad, soy diputado venezolano. He visto los puntos de cuenta firmados por el entonces presidente Hugo Chávez dando instrucciones de apoyar económicamente a Pablo Iglesias y Podemos. Son sus jefes. Yo te pago y tú no me muerdes la mano que da de comer", añadió.

Entre los eurodiputados españoles, el del PP José Ignacio Salafranca se mostró satisfecho por los 450 votos a favor del texto y destacó que el texto llama a la alta representante de la UE a "explorar" todas las medidas para resolver la situación, lo que a su juicio "incluye la posibilidad de sanciones" en el futuro.

En la misma línea, la eurodiputada liberal independiente Beatriz Becerra se felicitó porque la Eurocámara "se haya puesto del lado del pueblo venezolano".

"O se está con los venezolanos que piden democracia o se está con quien ordena disparar", señaló.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Eurocámara y presidente del Eurolat, Ramón Jáuregui, insistió en la necesidad de que "el Gobierno y la oposición entablen un diálogo nacional para superar la crisis actual, por el bien del pueblo venezolano".