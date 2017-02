La erosión de la libertad en EEUU y Europa amenaza el progreso global

La erosión de la libertad en EEUU y Europa en 2016 amenaza el progreso global porque ahora está en duda si las democracias consolidadas seguirán abanderando los derechos políticos y libertades civiles en el mundo, según el informe anual de Freedom House publicado ayer en Washington.

En el 2016, la libertad cayó en el mundo por undécimo año consecutivo y lo hizo por primera vez de manera más acusada en las democracias sólidas, debido al auge del populismo y el nacionalismo, y a una serie de “eventos desestabilizadores”.

Hechos como la llegada de una “figura volátil” como Donald Trump a la Casa Blanca, el voto del Reino Unido para salir de la Unión Europea o el avance de partidos xenófobos en varios países de Europa dejaron a las grandes democracias atrapadas en la ansiedad y la indecisión.

“La gran pregunta es si EEUU y las otras grandes democracias cumplirán su responsabilidad como líderes”, dijo Michael Abramowitz, presidente entrante de la organización, durante la presentación del informe en su sede en Washington.

no son prioridad. A la luz de los acontecimientos del pasado año, “ya no se puede hablar con confianza sobre la durabilidad a largo plazo de la Unión Europea, o de la incorporación de la democracia y los derechos humanos como prioridades en la política exterior estadounidense”, señala el documento. “Donald Trump dejó claro durante su campaña que la defensa de los derechos humanos y la democracia en el mundo no es una prioridad para él. Él quiere 'poner a EEUU primero, y eso no es dar forma a la democracia en el mundo. Por eso, estamos muy preocupados”, explicó el autor del estudio, Arch Puddington.

Esta es la primera vez que Estados Unidos genera tanta atención en el informe anual de Freedom House, donde el país norteamericano sigue puntuado como uno de los más libres del mundo, pero se alerta de una erosión democrática en los últimos años agravada ahora por el gobierno de Trump.

De los 195 países evaluados por Freedom House, en función de 25 indicadores, 87 (45%) están clasificados como libres, 59 (30%) como parcialmente libres y 49 (25%) como no libres. Las naciones en las que más cayó la libertad en 2016 son Turquía (15 puntos menos), Sudán del Sur (10), Libia (7), Nicaragua (7), Congo (6), Tayikistán (5), Venezuela (5), Polonia (4), Zambia (4), Etiopía (3), Hungría (3), Lesoto (3), Mozambique (3), Níger (3) y Yemen (3). Solo 7 países mejoraron su libertad en 2016: Papúa Nueva Guinea (5 puntos más), Birmania (4), Burkina Faso (4), Somalia (3), República Centroafricana (3), Bielorrusia (3), y Argentina (3).