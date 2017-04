La denuncia contra ex intendentes de Encarnación aún no cuenta con fiscal

El escrito que había presentado el actual jefe comunal Luis Yd ante la Fiscalía habla de un supuesto faltante de G. 2.000 millones. La defensa estaría presionando para que el caso vaya a Itapúa.

Hasta ahora la denuncia realizada por el actual intendente de Encarnación, Luis Yd, contra sus cuatro antecesores no cuenta aún con un fiscal que deba atender el caso. Ya pasaron casi 15 días desde el 23 de marzo pasado cuando se presentó el escrito y por ahora no fue designado ningún fiscal investigador contra los ex intendentes Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana y Hugo Barreto.