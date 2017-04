Alfredo Boccia Paz - galiboc@tigo.com.py

No permitiré que la cosa se apodere también de esta columna. Ya se adueñó de las conversaciones, los pensamientos y los escritos de mucha gente. Resistiré. Soy capaz de hacerlo, me tengo mucha fe. Sé también que recaeré muy pronto, pero por lo menos durante la Semana Santa elevaré la mira de mis comentarios y la ignoraré. La cosa nos hace olvidar otros temas intrigantes y cautivadores que también suceden frente a nuestros ojos. Como el grillo topo, pobrecito. ¿Se ha fijado usted que este infeliz insecto masticador ha desaparecido de las noticias? No se sabe nada de él. Hasta hace unos años era la estrella de las plagas de los patios. Era un bicho feo, sin dudas, pero imbatible. Nadie podía contra este ortóptero contumaz que desesperaba a los jardineros, que ensayaban con mayor o menor rigor científico distintas mezclas, venenos y remedios, sin que nada pudiera evitar que el insecto insurrecto destruyera el más primoroso de los empastados.