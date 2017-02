La Corte rechaza el pedido de ex obreros de Itaipú Binacional

Itaipú comunicó que los demandados vencidos en el juicio fueron desvinculados ya entre los años 1994 y 1996 de sus empresas, y nunca fueron empleados de la hidroeléctrica.

“Los trabajadores alegaron que los ex contratistas no les habían pagado ciertos beneficios, y resolvieron demandar a la Itaipú Binacional luego de una década, sin contar con derechos reconocidos, no habiendo pertenecido en ningún momento al plantel de empleados de la entidad. Parte de estos ex obreros se encuentran desde hace varios años acampando frente a la Embajada de Brasil en Asunción, en reclamo a beneficios que nunca han tenido por la naturaleza de sus contratos”, manifestó la binacional.

El vínculo era con las ex empresas contratistas de la Itaipú, las cuales gozaban de autonomía jurídica, directiva y técnica, económica y administrativa, apuntó.