La coreana Sei Young Kim gana el Lorena Ochoa Match Play

Poco antes, en la semifinal Young Kim había derrotado a su compatriota Mi Hung Hur por 5-4 en un emocionante duelo, mientras Ariya Jutanugarn eliminó por 4-3 a la estadounidense Michelle Wie.

Con la victoria, Sei Young Kim se llevó un premio de 250.000 dólares y sustituyó como monarca del torneo a la española Carlota Ciganda, eliminada en la segunda fecha ante la francesa Icher; fue el sexto triunfo de la asiática en la LPGA, primero de la presente temporada.

"Estoy complacida porque no había jugado bien este año, incluso la semana pasada (en Texas) no pasé el corte, pero he regresado y estoy feliz por este título; aun con la ventaja que conseguí en el inicio, estaba nerviosa, pero me concentré en hacer más birdies y continuar jugando como si solo tuviera uno de ventaja", dijo la coreana de 24 años, originaria de Seúl.

El Lorena Ochoa Match Play reunió a varias de las mejores golfistas del mundo y transcurrió por el sistema Match Play en el que no se tomaron en cuenta los golpes sino los hoyos ganados.

En coincidencia con el certamen, cuatro de las mejores jugadores de la historia, miembros del salón de la fama, la mexicana Lorena Ochoa, la sueca Annika Sörenstam, la coreana Se-Ri Pak y la estadounidense Juli Inkster, realizaron un torneo de exhibición en las que compartieron con admiradores.

Hoy Ochoa hizo pareja con Sörenstam y juntas vencieron a la pareja de Se-Ri Pak-Inkster al firmar una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par.