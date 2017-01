La Constituyente de 1992 (I)

Últimamente el Gobierno habla más que nunca de la Constitución. Y , también, la cumple menos que nunca. Y no me refiero al caso de la reelección, sino en materias más importantes como la vida, la tierra, los indígenas, la Reforma Agraria.

Para refrescar un poco la memoria le he pedido a un Convencional en la Constitución de 1992, ex senador Juan Manuel Peralta, que en varios programas de radio Fe y Alegría AM 1300, nos cuente y comente todo lo que fue ese acontecimiento en el Paraguay moderno.