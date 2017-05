La Comuna de Presidente Franco sufre por alto nivel de morosidad

PRESIDENTE FRANCO

La Municipalidad de Presidente Franco busca por todos los medios mejorar su nivel de recaudación de manera de hacer frente a sus compromisos con la comunidad. El nivel de morosidad es elevado, como consecuencia de la situación económica que afecta a la región a raíz de la retracción económica que el Brasil arrastra desde el 2014.

El presupuesto para este año es de G. 30.536.000.000, de los cuales se llevan recaudados G. 4.182.901.470 al 31 de marzo, lo que representa el 13%. Aún debe computarse lo que corresponde al mes de abril.

Con este contexto se dio a conocer la ordenanza 23/2017, sancionada por la Junta Municipal y homologada por la intendencia municipal, con lo cual se establece la exoneración de multas y recargos a los contribuyentes que se encuentran en mora en el pago de impuestos, tasas y arrendamientos. La medida se extiende hasta el 30 de junio.

"Es una forma de ir paliando la situación económica crítica que se vive a nivel nacional y tratando un poco de darle la oportunidad a la gente, considerando que todos los impuestos vencen el 31 de enero de cada año y van teniendo sus multas y recargos proporcionales de acuerdo a los meses de atraso", explica Juan Areco, director del Departamento de Recaudaciones de la Comuna franqueña.

dos meses. "Tenemos 2 meses para aprovechar, como si fuera que uno no está atrasado", dijo el funcionario y añadió, "es muy buena noticia para los morosos, aunque a mí no me agrade tanto, porque las multas y los recargos también forman parte de mi presupuesto de ingreso como para ir recaudando. Pero la legislatura así lo estableció (...) y es una forma de incentivar el pago de impuesto", indicó.

INCREMENTO. Si bien hay un aumento en los ingresos con relación al año pasado, la franja morosa sigue siendo grande. "Referente a las recaudaciones del mes de abril, tuvimos solamente un incremento del 5% en comparación con el año pasado. Estamos hablando de un ingreso genuino, sin contar las transferencias, de 1.150 millones de guaraníes"

Según el funcionario, no es suficiente con relación a los compromisos que tiene el Municipio. "Necesitamos más recursos (...), entendemos un poco la realidad de cada contribuyente. Con esta medida lo que queremos es ayudar a mejorar la recaudación. Tenemos una alta tasa de morosidad, muy pocos son los que pagan sus impuestos, y el Municipio se está autosustentado".

GESTIÓN DE COBRANZA. Dentro de las medidas a ser adoptadas para mejorar los ingresos propios de la Comuna, esta trabaja en la creación de una unidad de gestión de cobranzas, por medios que corresponda, que va desde notificación, intimación y judicialización. "Vamos a desarrollar una división, dentro de la dirección de Recaudaciones (...) estamos ultimando los detalles de esta nueva dependencia con la Intendencia. Será una dependencia que me va a dar un fuerte respaldo para gestionar el cobro a todos esos contribuyentes que están en mora. A nosotros la ley nos ampara en el sentido de poder ejercer el cobro compulsivo en sus diferentes formas", indicó Areco.