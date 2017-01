La colombiana Ximena Duque, ante el "difícil" reto de hacer reír en "La fan"

"Lo más atractivo y lo más estresante para mí de esta producción es que me sacó de mi zona de confort", expresó en entrevista con a Efe la caleña, de 32 años. "Descubrí que hacer reír es muy difícil", añadió.

De acuerdo con Duque, navegar la fina línea entre la comedia y el romance, sin restarle humanidad al personaje, fue un reto. Pero uno que ella aceptó gustosa, pues le permitió explorar un personaje diferente a todos los que había interpretado hasta el momento y así crecer como actriz.

"En el mismo instante en que le perdí el miedo a hacer el ridículo, a pensar en cómo me veía o qué pensarían los demás de mi trabajo, me empecé a divertir. Me solté y empecé a jugar, un poco como lo hago en casa con mi hijo, y poco a poco el personaje comenzó a fluir", apuntó.

La experiencia, agregó, la dejó con el deseo de hacer más comedia en un futuro cercano.

"Me gusta, porque es salirse de la telenovela típica para hacer reír, algo que en estos momentos nos hace mucha falta", opinó.

La trama de "La fan" gira en torno a una alegre y humilde mujer que es fanática de un famoso actor de telenovelas. Por un giro inesperado del destino, ella entra de manera inesperada a la vida de su ídolo, y, aunque al principio él apenas repara en su admiradora, ella se hace indispensable.

"Es una historia que combina la comedia con el romance. Deja un sabor muy dulce en el corazón", dijo la actriz.

Además de Duque, "La fan" cuenta con un reparto estelar que incluye a Angélica Vale, Scarlet Ortiz, Gabriel Porras y Juan Carlos Espinosa.

Dirigida por el actor y director colombiano Miguel Varoni, la serie está basada en una idea original de Angélica Vale, mientras que la trama fue desarrollada y escrita por la guionista argentina Marcela Critterio, que cuenta entre sus éxitos con la telenovela "Corazón valiente".

"Fue maravilloso contar con una escritora como Marcela, que sabe manejar las emociones, el drama y la comedia con humanidad", aseguró Varoni, quien además interpreta el papel del director de la novela que se filma como parte de la trama de la serie.

Su personaje no aparece mucho en la pantalla, pero siempre se deja escuchar detrás de cámaras, dando las direcciones al elenco. Este personaje, que tiene ínfulas de "gran realizador frustrado", vive indignado por tener que lidiar con "simples actores".

Por supuesto, esto es algo que está muy lejos de la realidad de Varoni, quien aseguró que "trabajar con este elenco fue un verdadero privilegio. Todos los actores hicieron un trabajo maravilloso".

A pesar del temor inicial de Ximena Duque de no dar la talla como actriz de comedia, de acuerdo con Varoni su miedo fue infundado, pues a ninguno del reparto se le hizo difícil saltar del drama a la comedia.

"Los grandes actores no son simplemente actores dramáticos o cómicos; un verdadero actor no se limita por el género, porque puede hacerlo todo. Y en 'La fan' todos son grandes actores", aseguró.

Por supuesto, los fanáticos de Varoni saben que si alguien puede "hacerlo todo" es él, ya que su personaje del alardoso pero encantador Pedro Coral Tavera en la serie de la cadena Caracol "Pedro, El Escamoso (2001)", marcó un antes y un después en las telenovelas colombianas.

Él espera que el público disfrute de "La fan" de la misma manera que gozó de las aventuras del romántico "Pedrito": "La idea es que la gente se sienta liberada para reír y disfrutar en familia".

Además del elenco estelar y Varoni al frente, el tema musical de "La fan" fue compuesto e interpretado por el popular dúo musical venezolano Chino y Nacho bajo el título "Soy tu fan".