La CGR pide informes a la Corte y se ratifica en auditar entidades

“La idea de la información que requerimos es conocer en detalle qué instituciones y organismos del Estado están adoptando la posición de preferir la actividad del Tribunal de Cuentas y entender cuál es la tendencia de la manera en como se está decidiendo y tramitando este tipo de pedidos”, expresó.

“La Corte, haciendo existir una institución que no está autorizada por la Constitución Nacional, en una posición que nosotros no entramos a cuestionar en el sentido de cada decisión jurisdiccional que ellos adoptan, sino en el sentido político y por eso decíamos que no aporta sino una hibridez que desfavorece la transparencia”, argumentó.

Añadió que en el pasado las resoluciones de la CSJ han pretendido y a veces logrado impedir el ingreso de los funcionarios auditores de la Contraloría para el cumplimiento de sus funciones.

HABRÁ CONTROL. Pese a que los informes muestren qué instituciones gozan de la protección de la inconstitucionalidad, García aseguró que en el plan general de auditorías no se tendrá en consideración las resoluciones de la Corte y se entrará a auditar las instituciones seleccionadas. No por desacato, sino por cumplimiento del rol constitucional, apuntó.

“Nuestro plan general de auditoría va a trabajar en la elección y la identificación de los órganos que van a ser objeto del control y la fiscalización, sin tener en consideración que se trate de organismos que hayan accionado ante la CSJ por inconstitucionalidad y esta información es, en ese sentido, relevante porque nos va a dar el detalle de cuáles son esas organizaciones y entidades del Estado y de paso conocer cuál es el nivel del avance”, enfatizó.

CONTRADICTORIOS. Se busca saber de qué manera, por qué razones y en qué tiempo la Corte resuelve a favor de una posición y después resuelve en contra de una misma posición, como sucedió en el caso del MOPC, que recibió el visto bueno de la CSJ, y de dos municipios que recibieron el rechazo en un idéntico pedido de inconstitucionalidad.

El contralor señaló que se respeta la dignidad y la prerrogativa de cada magistrado y de la posibilidad de que cambie de opinión haciéndolo fundadamente, pero que es importante tener esta información. “Con esto vamos a pronunciarnos en algunos momentos, dentro de un informe al Parlamento, para decir que hay una desfiguración de la función y el rol constitucional de la mano de acciones que fueron engañosamente promovidas e irresponsablemente tramitadas”, concluyó.