La Autoridad electoral de Ecuador notificará mañana los resultados de comicios

Agregó que con la con notificación de dichos resultados, tanto AP, del oficialista Lenín Moreno, de izquierda, como CREO, del opositor Guillermo Lasso, de centroderecha, "pueden objetar, impugnar y apelar, de forma fundamentada".

Según el CNE, Moreno obtuvo el 51,15 por ciento de los votos y Lasso el 48,85 por ciento, lo que representan 5.060.424 votos para el primero y 4.833.828 para el segundo.

En referencia al anuncio de Pozo, el movimiento CREO publicó en su cuenta de Twitter: "ATENCIÓN Plazos de impugnación en provincias no ha concluido. No se pueden proclamar resultados mientras no se resuelvan estos".

El movimiento opositor recordó este fin de semana que "la impugnación nacional del 100 % de la votación será presentada como establece la ley una vez que el CNE cierre el proceso total de escrutinios" y sean notificados.

Desde el pasado domingo, seguidores de CREO y varios ciudadanos sin afiliación política han protestado en las calles, en especial en Quito y Guayaquil, en demanda de transparencia en el escrutinio ante temores de un supuesto fraude.

Desde el CNE han rechazado las acusaciones y Pozo ha invitado a presentar las reclamaciones por los cauces institucionales correspondientes.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, líder de AP, quien este fin de semana aseguró que Moreno siempre estuvo por encima de Lasso incluso en las encuestas, ha señalado que su organización política "se adhiere a todo pedido de conteo voto a voto, en el marco de la Ley".