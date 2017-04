La aprobación a Kuczynski sube diez puntos, hasta 45% tras su gestión por la inundaciones

Asimismo, la desaprobación del mandatario bajó a 49 %, 8 puntos menos que en marzo, de acuerdo con el sondeo privado.

La más alta aprobación a Kuczynski está en el oriente del país (49 %) y en Lima (47 %), mientras que en el norte peruano, donde hubo las mayores pérdidas por las lluvias, su popularidad subió 15 puntos en el último mes, a 41 %.

En opinión de la gerente de Datum, Urpi Torrado, la subida de diez puntos en la popularidad presidencial puede ser momentánea si no se aplica una estrategia para lo que viene, si no se ve acción por parte del Gobierno y si no se satisfacen las altas expectativas frente a la reconstrucción.

Las inundaciones en Perú dejaron 106 muertos, más de 160.000 damnificados y 980.000 afectados en todo el territorio.

El 51 % de los encuestados consideró que el mandatario está liderando las acciones contra la emergencia climátológica, aunque el 88 % afirmó que el país no está preparado para este tipo de eventos.

Un 56 % confía en que el Gobierno sí tomará las medidas necesarias para enfrentar un fenómeno natural de este tipo en el futuro.

El 58 % afirmó que el Gobierno tendrá la autoridad suficiente para reubicar a las personas que viven en los cauces de los ríos, aunque el 54 % opinó que estas familias tendrán que salir a la fuerza de esos lugares, donde hubo el mayor número de afectados por los desbordes.

Respecto a la respuesta de los líderes políticos ante la emergencia, el 48 % afirmó que Keiko Fujimori, líder del opositor Fuerza Popular, hizo un aprovechamiento político de la crisis, al difundir la ayuda que prestó a los damnificados, mientras que su hermano y legislador Kenji Fujimori también lo hizo para el 16 % de encuestados.

La encuesta de Datum se aplicó del 31 de marzo al 4 de abril a una muestra de 1.201 personas, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.