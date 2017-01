La aprobación al presidente de Perú baja 11 puntos en un mes y llega a 35 %

Entre los aspectos negativos, los encuestados consideran que no combate a la delincuencia, no cumple con sus promesas electorales, no lucha contra la corrupción y no está trabajando para los más pobres.

El sondeo también indicó que la aprobación al primer ministro, Fernando Zavala, se mantuvo en 32 % y su desaprobación subió a 38 %, mientras que la aprobación al ministro de Economía, Alfredo Thorne, se situó en 27 % y su desaprobación llegó a 39 %.

Estableció, además, una disminución en el apoyo a líderes políticos como la opositora Keiko Fujimori, que pasó en un mes de 43 % a 37 %; la izquierdista Verónika Mendoza, que bajó de 29 % a 26 %; y el centrista Julio Guzmán, que disminuyó de 29 % a 25 %.

Al respecto, el gerente de GfK, Hernán Chaparro, comentó en La República que un 65 % de los encuestados afirma que "no tiene paciencia con los actuales políticos".

Consideró que el caso de la empresa brasileña Odebrecht, implicada en un caso de corrupción internacional que salpica a funcionarios de los tres últimos gobiernos peruanos, también "lacera un campo ya frágil de soporte político."

Chaparro aseguró que se trata de "un escenario difícil para cualquier político y en particular para el actual mandatario, que ve descender su aprobación de manera significativa."

De acuerdo con su ficha técnica, la encuesta se hizo a 1.216 personas del 21 al 24 de enero en los ámbitos urbano y rural de todo el país y tiene un margen de error de 2,8 %.