Kempes cree que si Argentina es el Club de Amigos de Messi, mejor tener enemigos

Buenos Aires, 11 abr (EFE).- Mario Alberto Kempes, goleador de la selección que conquistó el Mundial de 1978, afirmó hoy que si el equipo de Argentina fuera un "club de Amigos" de Lionel Messi, en la "cancha no se nota para nada" porque no hay "sacrificio por el compañero", y concluyó que así "es preferible tener enemigos".

"Si estos (los jugadores habituales convocados a la selección) forman parte del club de amigos de Messi, dentro de la cancha no se nota para nada porque falta coordinación, no hay ayudas y no existe el sacrificio por el compañero", sostuvo Kempes a Radio Télam.