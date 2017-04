"Keep the Change", "Son of Sofia" y "Bobbi Jene", triunfadores de Tribeca

Nueva York, 27 abr (EFE).- Las películas "Keep the Change", "Son of Sofia" y "Bobbi Jene" fueron las triunfadoras hoy en la ceremonia de entrega de premios del 16 Festival de Cine de Tribeca al llevarse los principales galardones de la noche.









