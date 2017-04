Juveniles agradecen el respaldo de Mauro

“El entrenador Mauro Caballero confía mucho en los juveniles y ese es un respaldo muy importante para nosotros. Con esa confianza que nos transmite, ahora es cuestión de tiempo para que se dé el funcionamiento del equipo”, manifestó Saúl Salcedo (19 años), defensor de Olimpia.

En lo que respecta a lo personal, el defensor explicó que cuando volvió estaba fuera de ritmo: “Al principio me costó mucho, me sentía muy pesado. Ahora me voy sintiendo mejor y creo que voy recuperando mi nivel”.