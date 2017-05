Justifican método de padrón ampliado

El titular del PLRA mencionó que el método sería unas internas abiertas, y señaló que el estatuto del partido establece la posibilidad de hacer elecciones a padrones abiertos y permite que puedan competir para los cargos uninominales ciudadanos de otras nucleaciones políticas. Recordó que hay lecciones desagradables en usar el padrón abierto porque el Partido Colorado se muestra en contra de la utilización del padrón nacional, lo que dio lugar a impugnaciones no resueltas aún a nivel del ámbito de la Corte Suprema de Justicia.

respuesta. Alegre retrucó la opinión que tienen sus detractores en el partido, en particular el senador Blas Llano, quien dijo que la figura que quiere implementar el PLRA bajo la conducción de Alegre solo puede “hacerse de hecho” no de derecho. “Vamos hacer participar a la gente y eso no es un invento. No vamos a resolver candidaturas entre cuatro paredes como ellos quieren”, manifestó.