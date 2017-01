Juristas coinciden que Tribunal de Cuentas ya no puede auditar gastos

Lezcano Claude explicó que el Tribunal de Cuentas ya lleva solo ese nombre, pero sus dos salas se deben limitar a lo contencioso administrativo.

“El control de las cuentas, ejecución presupuestaria, por parte de instituciones públicas tiene que estar totalmente en manos de la CGR, no ya del Tribunal de Cuentas, que funciona como un Tribunal contencioso administrativo. Ya no tiene las anteriores atribuciones para controlar las cuentas. Todas las instituciones públicas, sin excepción, tienen que ser controladas por la CGR”, ratificó Lezcano Claude.

Recordó que en las Constituciones de 1940 y 1967 se establecía una sala del Tribunal para estar a cargo del control de las inversiones del PGN, pero al promulgarse la Carta Magna de 1992 se creó la Contraloría y esta entidad asumió las atribuciones y, más tarde, una ley determinó que las dos salas del Tribunal de Cuentas tienen competencias en lo contencioso-administrativo.

“La Corte autorizó en una forma equivocada que siguiera actuando el Tribunal de Cuentas en esa función con relación a determinadas instituciones. No es ahora nomás, hay resoluciones anteriores en las que se autoriza que el control haga el Tribunal de Cuentas, pero a mí me parecen equivocadas. Es algo que no corresponde ya a partir de 1992. A partir de allí el control de la ejecución presupuestaria, de los bienes públicos de cada una de las instituciones tiene que hacerlo la Contraloría exclusivamente”, apuntó.

FAVOR POLÍTICO. Granada señaló que el hecho con el MOPC es parte del escándalo jurídico que ocurre en la máxima instancia judicial, ya que sobre una misma cuestión falla en diferentes sentidos sin que existan nuevos hechos, reglamentaciones o cambios en la legislación que le autorice a una nueva interpretación.

“Si existiese una nueva legislación que tenga que ser interpretada, entonces sí la Corte tenía que estar facultada a tener un nuevo parecer. Pero las circunstancias no cambiaron y por casualidad (los cambios de posición) se dan siempre en casos políticos”, cuestionó el abogado.