Julia Navarro: "La conciencia es una compañera de viaje difícil e ingrata"

En su novela, publicada por la editorial Plaza & Janés en 2016, dibuja a un protagonista torturado por una niñez en la que "un día se le hiela el alma" y que recapitula sobre su trayectoria vital al final de sus días.

Navarro (Madrid, 1953) cree que al ser humano le incomoda explorar su parte más profunda, ya que considera que "estamos llenos de claroscuros y eso nos da miedo".

Según explicó la también periodista, el protagonista de la novela, Thomas, tiene un problema de identidad que lo hace estar "en una permanente huida hacía adelante", canalizando una ira con la que tortura y maltrata a su entorno, cuando lo que realmente está haciendo es castigarse a si mismo.

"El libro que he escrito es muy duro, y pretendí que fuera durísimo. Por eso no lo escribí en tercera persona. Para mi era un reto y quería que tuviera esa fuerza dramática que sacudiera al lector haciendo que estuviera dentro de la cabeza del protagonista", aseveró la escritora, antes de reconocer que muchos de sus seguidores le han advertido de la crudeza de la novela.

En "Historia de un canalla", Navarro, que tiene a sus espaldas media docena de novelas publicadas y unos cinco millones de ejemplares vendidos, da forma a un publicista sin escrúpulos que retrata el lado oscuro de la sociedad actual, manipulada por los "hilos del poder" y la "doble cara".

La escritora, célebre por novelas como "La Hermandad de la Sabana Santa o "La Biblia de Barro", apuntó que el viaje a lo más recóndito del ser humano es "muy literario" y que para embarcarse en semejante travesía escogió como compañero a un personaje "relacionado con el mundo de hoy" con el que, según dijo, no se tomaría "ni un café".

La novela se desarrolla entre Londres y Nueva York, dos metrópolis que para la madrileña "simbolizan el poder económico" al ser lugares en los que se toman decisiones que afectan a millones de personas en todo el mundo.

Preguntada sobre el origen de su vocación literaria, Navarro aseguró que surgió por casualidad, a la vez que sostuvo que en ningún momento sintió como una decisión arriesgada dejar de lado su exitosa carrera en los medios de comunicación para dedicarse a crear historias.

"No tengo la sensación de haber dado ningún salto al vacío, el periodismo y la literatura son caminos paralelos. Hay muchos periodistas que creen que tienen un tema pendiente con la literatura, yo nunca lo pensé", afirmó.

Lo cierto es que Navarro se convirtió en una escritora de masas con novelas como "La Hermandad de la Sábana Santa" o la "La sangre de los inocentes", sin embargo, reniega de la etiqueta de ser una escritora de "superventas".

Así, advierte que no hay "una formula mágica para vender libros" a la vez que se reconoce como una autora intransigente a la hora de defender sus obras.

"No escribo pensando en los lectores, tampoco en los editores. Mi editor se entera de lo que estoy escribiendo el día que le entrego la novela entera y el pacto es que no me toque ni una línea", concluyó la escritora, antes de reconocer que ya tiene entre manos su próxima historia, de la que se resiste a dar detalle alguno.

Miquel Vera