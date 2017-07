Jubilación

Benjamín Fernández Bogado – www.benjaminfernandezbogado.wordpress.com

Si la juventud es la esperanza del mañana, los jubilados en su tiempo son los que les permitirán que tengan algún futuro. O si no, que lo digan quienes han conseguido que la Corte Suprema de Justicia interprete que no deben irse del servicio público a los 65 años o que gobernadores o congresistas se empeñen, a como sea, en conseguir algo que les garantice un futuro jubilatorio dominado por la incertidumbre. Lo que pocos analizan –o si lo hacen, lo centran en el egoísmo más profundo– es que hay una generación del bono demográfico que con esta realidad no entrará a tomar el control de sus vidas, del país ni de su futuro, si los que están se empeñan en continuar ocupando un puesto de trabajo; en especial, en el sector público, hasta que les alcance la muerte.